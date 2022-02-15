В Петербурге с 21 февраля продлят работу ресторанов и кинотеатров до двух ночи

В Санкт-Петербурге с 21 февраля смягчат меры по борьбе с коронавирусом и продлят до двух ночи работу ресторанов, кафе, цирков, кинотеатров и концертных залов, а также объектов развлечения и досуга.

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