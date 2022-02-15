В Петербурге с 21 февраля продлят работу ресторанов и кинотеатров до двух ночи

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В Санкт-Петербурге с 21 февраля смягчат меры по борьбе с коронавирусом и продлят до двух ночи работу ресторанов, кафе, цирков, кинотеатров и концертных залов, а также объектов развлечения и досуга.
В Петербурге с 21 февраля продлят работу ресторанов и кинотеатров до двух ночи
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Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом информирует пресс-служба администрации города.

«Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий также продлевается до двух часов ночи», — говорится в сообщении.

При этом останутся закрытыми ночные кабаре и клубы.

Ранее председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец заявил о преодолении пика пятой волны коронавируса и снижении числа пациентов с COVID-19.

Врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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