В Петербурге с 21 февраля продлят работу ресторанов и кинотеатров до двух ночи
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Соответствующее постановление подписал губернатор города Александр Беглов. Об этом информирует пресс-служба администрации города.
«Возможность проведения культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий также продлевается до двух часов ночи», — говорится в сообщении.
При этом останутся закрытыми ночные кабаре и клубы.
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