Артиллеристы ВВО выполнили боевые стрельбы в рамках учений «Союзная решимость — 2022»

Артиллерийские подразделения Восточного военного округа (ВВО) провели стрельбы из самоходных артиллерийских установок в рамках российско-белорусских учений «Союзная решимость — 2022». Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«По замыслу учения, незаконные вооружённые формирования перешли в наступление. Артиллеристы создали на пути противника зону заградительного огня, тем самым сорвав его атаку и подход резервов», — сообщается в пресс-релизе Минобороны.

Как уточняется, в ходе учений «применялись беспилотные летательные аппараты, которые передавали точные координаты и видеоизображение целей на командный пункт артиллерийского дивизиона».

Ранее российские и белорусские экипажи истребителей Су-30СМ отработали совместное патрулирование границы Союзного государства в рамках учений «Союзная решимость — 2022».

Кроме того, российские и белорусские военные в рамках совместных учений «Союзная решимость — 2022» отработали блокировку и уничтожение диверсионно-разведывательных групп условного противника.