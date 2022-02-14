В Ярославской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
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Об этом сообщает kp.ru.
«На данный момент завершили вакцинацию 610 798 человек», — заявили в региональном правительстве.
В настоящее время в области доступно 57 прививочных пунктов в 34 медорганизациях.
Также работают 53 мобильные бригады и 46 мобильных пунктов.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».