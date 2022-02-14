В Ярославской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

Власти Ярославской области рассказали о ходе вакцинации от COVID-19.

Об этом сообщает kp.ru.

«На данный момент завершили вакцинацию 610 798 человек», — заявили в региональном правительстве.

В настоящее время в области доступно 57 прививочных пунктов в 34 медорганизациях.

Также работают 53 мобильные бригады и 46 мобильных пунктов.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».