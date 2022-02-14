Власти Москвы рассказали о планах по реконструкции поликлиник в 2022 году

В 2022 году продолжится, завершится или начнётся реконструкция более 100 зданий городских поликлиник.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на пресс-релиз мэрии.

«В Москве с каждым месяцем всё более и более масштабно разворачивается программа по реконструкции поликлиник. Это самая большая программа за всю историю Москвы. Такие объёмы реконструкции, капитального ремонта не проводились никогда. В этом году мы приступим к реконструкции по 100 поликлиникам. На следующий год готовится проектно-сметная документация по 68», — заявил мэр Сергей Собянин.

Он отметил, что до 2024 года планируется реконструировать более 200 поликлиник, включая 137 зданий первой очереди и около 700 — второй.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусом.