Почти 24 тысячи жителей Подмосковья дистанционно запросили оформление больничного за неделю
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
«Мы проанализировали в ЦУР заявки на выдачу и закрытие дистанционных больничных листов. За последнюю неделю к нам обратились почти 24 тыс. человек», — заявил первый заместитель министра государственного управления региона Алексей Бирюков.
Особенно популярна новая услуга в Подольске, Балашихе и Одинцове.
Ранее URA.RU сообщало, что в в Свердловской области напомнили о порядке оформления больничного.