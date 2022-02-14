Почти 24 тысячи жителей Подмосковья дистанционно запросили оформление больничного за неделю

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Почти 24 тыс. жителей Московской области дистанционно запросили оформление больничного за неделю.
Почти 24 тысячи жителей Подмосковья дистанционно запросили оформление больничного за неделю
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы проанализировали в ЦУР заявки на выдачу и закрытие дистанционных больничных листов. За последнюю неделю к нам обратились почти 24 тыс. человек», — заявил первый заместитель министра государственного управления региона Алексей Бирюков.

Особенно популярна новая услуга в Подольске, Балашихе и Одинцове.

Ранее URA.RU сообщало, что в в Свердловской области напомнили о порядке оформления больничного.

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