Иммунолог Крючков дал советы по подготовке к ПЦР-тесту
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«Не надо за несколько часов до тестирования полоскать рот, нос какими-то антисептиками, солевыми растворами. Это важно. За три-четыре часа до теста не нужно рассасывать таблетки для горла», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».
Как отметил эксперт, принимать пищу или чистить зубы непосредственно перед сдачей теста тоже не стоит.
По словам Крючкова, такие рекомендации актуальны не только для ПЦР-теста, но и для теста на антиген — в противном случае увеличивается вероятность получения ложного результата.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».