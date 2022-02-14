Иммунолог Крючков дал советы по подготовке к ПЦР-тесту

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков дал советы по подготовке к ПЦР-тесту.

«Не надо за несколько часов до тестирования полоскать рот, нос какими-то антисептиками, солевыми растворами. Это важно. За три-четыре часа до теста не нужно рассасывать таблетки для горла», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

Как отметил эксперт, принимать пищу или чистить зубы непосредственно перед сдачей теста тоже не стоит.

По словам Крючкова, такие рекомендации актуальны не только для ПЦР-теста, но и для теста на антиген — в противном случае увеличивается вероятность получения ложного результата.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».