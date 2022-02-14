В Подмосковье предложили отказаться от подъёмников на остановках РЖД

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил решить проблему с неработающим подъёмником на железнодорожной остановке в районе Зелёной улицы в Балашихе.

Об этом сообщает телеканал «360».

На заседании регионального правительства зампред кабмина Анна Кротова уточнила, что из трёх подъёмников, установленных на остановке, один, который ведёт на островную платформу, не работает, ещё два постоянно ломаются.

«И старый нельзя было оставить — он полностью не соответствовал требованиям. Новый переход расположен в 150 метрах от старого. Новый переход открыли 25 ноября 2021 года. И сразу начались проблемы, которые связаны с устройством подъёмника», — сказала Кротова.

По её словам, РЖД отладят работу подъёмников до конца февраля.

«При этом мы предлагаем заменить подъёмники на лифты до декабря 2022 года. Предлагаем сделать это самостоятельно», — заключила Кротова.

В ответ Воробьёв спросил, почему срок столь продолжительный. Кротова отметила, что дело в особенностях возведения лифтов.

«Хорошо. Делайте всё по уму, по совести. Если [нужно] тепло — делайте тепло. Но лифт должен быть удобный, просторный, чтобы и с сумками, и с колясками, и старшие могли им пользоваться. А этот рудимент с кнопкой и подъёмником давайте оставим в прошлом», — заявил губернатор.

Он также выразил мнение, что от подъёмников нужно отказаться раз и навсегда.

«Я очень надеюсь, что вам это удастся до декабря 2022 года. Все необходимые ресурсы выделите, и я не сомневаюсь, что мы с коллегами из РЖД просто поменяем эти стандарты и подъёмники уйдут раз и навсегда, а если будут, то там, где это касается не людей, а грузов», — добавил Воробьёв.

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