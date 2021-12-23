Власти Москвы утвердили проект благоустройства вблизи двух станций МЦД-1

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Правительство Москвы утвердило проект благоустройства территорий у станций «Кунцевская» и «Славянский бульвар» МЦД-1. Соответствующее постановление в четверг, 23 декабря, подписал мэр столицы Сергей Собянин.
Власти Москвы утвердили проект благоустройства вблизи двух станций МЦД-1
  • АГН «Москва»

Как пишут «Известия», общая площадь благоустройства составит 128,8 га.

В районе станции «Кунцевская» среди прочего возведут пешеходный переход через пути МЦД-1 и северный дублёр Кутузовского проспекта. 

Рядом со станциями «Кунцевская» и «Славянский бульвар» появятся современные остановки общественного транспорта, стоянки такси, парковки.

Наряду с этим сообщается, что Собянин также утвердил проект строительства участка Юго-Восточной хорды от Кантемировской улицы до Павелецкого направления МЖД. В этом районе планируют построить или реконструировать около 10 км дорог, уточняет сайт «Дни.ру».

Ранее стало известно, что в Москве планируют построить 83 км дорог в 2022 году.

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