В Москве планируют построить 83 км дорог в 2022 году

В Москве планируют построить 83 км дорог в следующем году.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«Будет завершена реконструкция улицы Ивана Франко и Старо-Рублёвского путепровода, которые обеспечат выезд на северный дублёр Кутузовского проспекта. Закончим реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе», — заявил глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, также планируется завершить строительство Северо-Восточной хорды, открыть эстакаду основного хода от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе.

«По мере готовности будем открывать некоторые участки Юго-Восточной хорды и Южной рокады», — сказал Загрутдинов.

Он отметил, что в 2022 году основные усилия будут сконцентрированы на строительстве хордовых магистралей.

Кроме того, предусмотрено строительство новых объектов, в числе которых мост через реку Пехорку для соединения Северо-Восточной хорды с трассой М12 Москва — Нижний Новгород — Казань, а также путепроводы в районе 24—25-го км Ленинградского шоссе на пересечении с путями Октябрьского направления Московской железной дороги.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии рассказали о планах по ремонту дорог в 2022 году.