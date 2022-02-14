В Москве рассказали о работе службы «Социальное такси» для маломобильных граждан

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Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул сообщил, что каждый день перевозку маломобильных пассажиров обеспечивают более 170 водителей службы «Социальное такси».
В Москве рассказали о работе службы «Социальное такси» для маломобильных граждан
  • РИА Новости

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По его словам, сотрудники сервиса в обязательном порядке проходят инструктаж по работе с оборудованием в автомобиле и посещают курсы оказания первой медицинской помощи.

В настоящее время в автопарке «Социального такси» находятся 153 единицы транспортного средства и работают 170 водителей. Скоро сервис пополнят ещё 11 автобусов малой вместимости для индивидуальных перевозок, рассказал гендиректор ГУП «Мосгортранс».

Как ранее передавал телеканал НТВ, в ТиНАО за 3,5 месяца с момента запуска сервиса перевозок по требованию «По пути» его автобусами воспользовались около 110 тыс. пассажиров в Новой Москве.

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