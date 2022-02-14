В Москве рассказали о работе службы «Социальное такси» для маломобильных граждан

Генеральный директор ГУП «Мосгортранс» Николай Асаул сообщил, что каждый день перевозку маломобильных пассажиров обеспечивают более 170 водителей службы «Социальное такси».

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По его словам, сотрудники сервиса в обязательном порядке проходят инструктаж по работе с оборудованием в автомобиле и посещают курсы оказания первой медицинской помощи.

В настоящее время в автопарке «Социального такси» находятся 153 единицы транспортного средства и работают 170 водителей. Скоро сервис пополнят ещё 11 автобусов малой вместимости для индивидуальных перевозок, рассказал гендиректор ГУП «Мосгортранс».

Как ранее передавал телеканал НТВ, в ТиНАО за 3,5 месяца с момента запуска сервиса перевозок по требованию «По пути» его автобусами воспользовались около 110 тыс. пассажиров в Новой Москве.