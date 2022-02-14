Глава Чечни Кадыров обратился к украинцам и президенту Зеленскому

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к жителям Украины и украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Господин Зеленский! Время клоунады подошло к концу. Наступил час исполнения долга перед собственным народом во избежание необратимых последствий», — написал он в Telegram, отметив, что сегодня, «как никогда», необходимо выполнять Минские соглашения.

По его словам, Зеленский, как гарант Конституции, просто обязан сделать всё от него зависящее для установления мира.

Ранее глава самопровозглашённой Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что украинские власти на протяжении семи лет успешно затягивают процесс выполнения минских договорённостей.

Президент России Владимир Путин выразил мнение, что украинское руководство взяло курс на демонтаж минских договорённостей.