Глава Минтруда Котяков заявил о планах продлить упрощённый порядок признания инвалидности

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Упрощённый порядок признания или продления инвалидности планируется продлить до 1 июля. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Глава Минтруда Котяков заявил о планах продлить упрощённый порядок признания инвалидности
  • РИА Новости

«Безусловно, мы на сегодняшний день, понимая, что эпидемиологическая ситуация в целом в стране складывается пока на достаточно сложном уровне, оцениваем необходимость продления тех временных порядков, которые сейчас у нас действуют для признания инвалидности. Временный порядок действует до 1 марта. С учётом текущего положения вещей мы его планируем продлить до 1 июля», — цитирует Котякова ТАСС.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступивших в силу с 1 января 2022 года.

В частности, нововведения предусматривают назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности в беззаявительном порядке.

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