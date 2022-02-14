Глава Минтруда Котяков заявил о планах продлить упрощённый порядок признания инвалидности

Упрощённый порядок признания или продления инвалидности планируется продлить до 1 июля. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.

«Безусловно, мы на сегодняшний день, понимая, что эпидемиологическая ситуация в целом в стране складывается пока на достаточно сложном уровне, оцениваем необходимость продления тех временных порядков, которые сейчас у нас действуют для признания инвалидности. Временный порядок действует до 1 марта. С учётом текущего положения вещей мы его планируем продлить до 1 июля», — цитирует Котякова ТАСС.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступивших в силу с 1 января 2022 года.

В частности, нововведения предусматривают назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности в беззаявительном порядке.