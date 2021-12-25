Председатель Госдумы Володин напомнил о десяти законах, вступающих в силу с 1 января

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале напомнил о десяти законах, вступающих в силу с 1 января 2022 года.

«Сегодня расскажу о первых десяти самых значимых из принятых решений — увеличении материнского капитала, налоговом вычете на спорт, «приземлении» IT-гигантов и других», — говорится в сообщении Володина.

Так, с начала года увеличится число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребёнка до трёх лет. Вступают в силу нормы, по которым маткапитал индексируется по фактической инфляции.

Кроме того, по всей стране начнёт действовать единый номер вызова экстренных служб — 112. Также, благодаря новым инициативам, граждане смогут получать информацию о мерах соцподдержки при личном посещении органов власти и местного самоуправления.

Банк России получит право ограничить выдачу необеспеченных потребительских кредитов, а ещё один закон позволит государству вернуть гражданам часть денег, потраченных на физкультурно-оздоровительные услуги — это стало частью социального вычета.

Нововведения также предусмотрят назначение страховых и социальных пенсий по инвалидности в беззаявительном порядке.

Кроме того, законы начнут учитывать отказ от идентификации по биометрии: если гражданин не захочет проходить аутентификацию с использованием его биометрических данных, то ему не смогут отказать в предоставлении госуслуги.

Володин напомнил также о «приземлении» IT-гигантов и запрете работы зоопарков, цирков и океанариумов без лицензии.