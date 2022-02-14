ТАСС: комитет Госдумы поддержал два проекта постановления по признанию ДНР и ЛНР

Профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал сразу два варианта постановления об обращении палаты к президенту России по признанию самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Как пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом заседания комитета, они оба направлены в Совет Госдумы.

Отмечается, что второй вариант обращения также предусматривает призыв к главе государства признать независимость ДНР и ЛНР, но после консультаций с МИД на предмет соблюдения международных договорённостей, включая Минские соглашения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Совет Государственной думы 14 февраля обсудит вопрос, рассматривать ли на заседании палаты проект обращения к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик или же направить документ в МИД для получения отзыва.

Ранее депутаты КПРФ внесли в Госдуму проект постановления, в котором предлагается официально обратиться к президенту России с просьбой признать независимость ЛНР и ДНР.