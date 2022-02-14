Названы причины роста популярности профессии курьера в России

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Руководитель курьерского сервиса «Яндекс.Еда» в Московском регионе и Белоруссии Виталий Галькевич рассказал, чем вызван рост числа вакансий курьеров.
Названы причины роста популярности профессии курьера в России
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в беседе с «Российской газетой».

По его словам, повышенный спрос на услуги доставщиков в России, скорее, свидетельствует о росте сервисов, а не о нехватке курьеров.

«В «Яндекс.Еде», например, курьерская база за последние два года выросла в 3,5 раза. Людей привлекает лёгкость оформления, гибкие условия, возможность получать стабильный и неплохой доход. Привлекают и программы заботы о партнёрах. Наш сервис постоянно инвестирует в поддержку курьеров и сборщиков заказов: например, в новогодний период «Яндекс.Еда» и «Лавка» выделили более 25 млн рублей на бонусы и удвоение чаевых для партнёров», — рассказал он.

Средний ежемесячный доход партнёров сервиса — от 60 тыс. рублей, некоторых — 80—100 тыс. рублей. Подрабатывающие студенты могут получать от 20 тыс. рублей в месяц, отметил Галькевич.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке труда.

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