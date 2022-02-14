В России за сутки госпитализирован 10 451 человек с коронавирусом
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Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.
Ранее врач-невролог Ольга Голубинская заявила, что «сдавливающая» головная боль является одним из наиболее частых симптомов при заболевании омикрон-штаммом COVID-19.
Руководитель временного COVID-госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко Заур Шугушев рассказал об изменении основной симптоматики у пациентов с коронавирусом.
Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».