Невролог Голубинская: при «омикроне» возникает гипертензионная головная боль

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Врач-невролог Ольга Голубинская заявила, что «сдавливающая» головная боль является одним из наиболее частых симптомов при заражении омикрон-штаммом COVID-19.

«Такая головная боль больше сжимает всю голову, а не одну сторону», — рассказала она в интервью радио Sputnik.

По мнению Голубинской, к аналогичным ощущениям может приводить инфицирование любым другим штаммом коронавируса.

«При головной боли следует соблюдать покой, никуда ходить не надо, если голову тяжело поднять. При этом надо больше пить воды, принять анальгетики и витамин C», — порекомендовала врач.

Ранее руководитель временного COVID-госпиталя при клинической больнице «РЖД-Медицина» имени Н.А. Семашко Заур Шугушев рассказал об изменении основной симптоматики среди пациентов с коронавирусом.

Член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию со штаммом коронавируса «омикрон».

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