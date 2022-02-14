Свыше 180 тысяч москвичей с симптомами ОРВИ записались к врачу онлайн

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Почти каждый третий житель столицы с симптомами ОРВИ записывается к дежурному врачу с помощью интернета.
Свыше 180 тысяч москвичей с симптомами ОРВИ записались к врачу онлайн
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Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«В поликлиниках Москвы мы существенно увеличили число дежурных врачей, внедрили новый алгоритм приёма и оперативно запустили онлайн-сервис для записи пациентов с симптомами ОРВИ. Онлайн-сервис оказался востребованным», — приводится в материале сообщение оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

Как уточняется, всего после онлайн-записи врачей посетили более 180 тыс. человек с симптомами ОРВИ.

Как ранее передавал телеканал «360», у жителей Московской области появилась возможность открыть больничный лист по номеру 122. Эта услуга доступна пациентам с симптомами ОРВИ и подтверждённой коронавирусной инфекцией.

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