В России за сутки выявили 180 456 случаев коронавируса

За сутки в России выявлено 180 456 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 197 949 заболевших. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

В течение суток выздоровели 97 185 человек, накануне были выписаны после лечения 101 568 человек.

Также за сутки умерли 683 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 706 пациентов.

Ранее стало известно, что учёные ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали технологию, которая поможет выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации.

Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась российская система реабилитации пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.