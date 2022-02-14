В России за сутки выявили 180 456 случаев коронавируса
- РИА Новости
В течение суток выздоровели 97 185 человек, накануне были выписаны после лечения 101 568 человек.
Также за сутки умерли 683 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 706 пациентов.
Ранее стало известно, что учёные ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали технологию, которая поможет выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации.
Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась российская система реабилитации пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.