В Роспотребнадзоре рассказали о методах по обнаружению коронавируса на ранних стадиях

Учёные ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора создали технологию, которая поможет выявлять COVID-19 на самых ранних стадиях и при минимальной концентрации, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Учёные Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса — технологию, позволяющую обнаружить его при минимальной концентрации», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что благодаря этой разработке диагностировать новую коронавирусную инфекцию можно будет на самых ранних стадиях заболевания.

Как пояснили в пресс-службе, в перспективе новую технологию можно будет использовать для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных тест-систем.

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