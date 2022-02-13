В России за сутки выявили 197 949 случаев коронавируса

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За сутки в России выявлено 197 949 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 203 766 заболевших.

Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за 24 часа выздоровели 101 568 человек, накануне были выписаны после лечения 112 658 человек.

Также за сутки умерли 706 человек с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 729 пациентов.

Ранее депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

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