В МИД России заявили о намерении наращивать возможности ОДКБ

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Россия намерена наращивать возможности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для защиты безопасности Москвы и её союзников. Об этом заявил директор первого департамента СНГ МИД России Михаил Евдокимов.
В МИД России заявили о намерении наращивать возможности ОДКБ
  • AP

«Нацелены на укрепление системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, наращивание её возможностей в интересах гарантированной защиты России и её союзников при любом развитии военно-политической обстановки в мире и регионах, расположенных в непосредственной близости к зоне ответственности организации», — рассказал Евдокимов в интервью ТАСС.

Он отметил, что Россия также нацелена на повышение вклада Содружества Независимых Государств (СНГ) и его профильных структур в противодействие вызовам и угрозам в сфере безопасности. 

Ранее стало известно о планах ОДКБ провести ряд учений в странах Центральной Азии в 2022 году.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с RT высказалась о разнице между НАТО и ОДКБ.

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