Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведёт ряд учений в странах Центральной Азии в 2022 году.

«На территории Республики Казахстан планируем провести совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск (Коллективных сил) ОДКБ», — говорится в материалах к брифингу начальника Объединённого штаба ОДКБ Анатолия Сидорова.

В Таджикистане состоится совместное учение с Коллективными силами быстрого развёртывания Центральноазиатского региона «Рубеж-2022». Участники отработают задачи по противодействию международным террористическим организациям.

«На завершающем этапе на территории Кыргызской Республики планируется проведение командно-штабного учения с миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство — 2022», — отмечается в материалах.

В ходе учения будут отработаны задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне с проведением миротворческой операции.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует открыть в Москве постоянное представительство при ОДКБ.