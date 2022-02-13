МИД: новые меры против DW не понадобятся, если Германия обеспечит равные права для СМИ

В МИД России заявили, что новые этапы ответных мер в отношении телерадиокомпании Deutsche Welle (DW) не понадобятся, если Германия обеспечит равные права для работы российских журналистов в ФРГ.

«Важный момент заключается в том, что последующие этапы ответных мер не потребуются, если немецкая сторона проявит конструктивный настрой и обеспечит равные права для работы российских журналистов в Германии», — сказано в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства России.

Ранее в МИД России прокомментировали спекуляции по поводу якобы «диспаритета» в результате ответных действий российской стороны в отношении Deutsche Welle в Москве из-за ситуации с запретом на вещание RT DE в ФРГ.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления немецких официальных лиц о якобы «несоразмерности» мер, принятых российской стороной против немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве из-за ситуации с запретом на вещание RT DE в ФРГ.