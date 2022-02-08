Захарова прокомментировала заявления властей ФРГ о «несоразмерности» мер против DW

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления немецких официальных лиц о якобы «несоразмерности» мер, принятых российской стороной против немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве из-за ситуации с запретом на вещание RT DE в ФРГ.

Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.

«Читаю заявления немецких официальных лиц о том, что ответные меры в отношении DW были «несоразмерными». Вопрос к ним же: какие меры в ФРГ считают «соразмерными»?» — написала Захарова.

Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.

В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.