Захарова прокомментировала заявления властей ФРГ о «несоразмерности» мер против DW
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Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
«Читаю заявления немецких официальных лиц о том, что ответные меры в отношении DW были «несоразмерными». Вопрос к ним же: какие меры в ФРГ считают «соразмерными»?» — написала Захарова.
Ранее МИД России объявил о первом этапе ответных мер в отношении немецких СМИ из-за ситуации с запретом на вещание RT DE.
В частности, в России будет закрыт корпункт Deutsche Welle, аннулированы аккредитации всех сотрудников российского бюро данной телерадиокомпании, прекращено её спутниковое и иное вещание.