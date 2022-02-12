МИД России высказался о якобы «диспаритете» ответных мер России в отношении DW

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В МИД России прокомментировали спекуляции по поводу якобы «диспаритета» в результате ответных действий российской стороны в отношении Deutsche Welle в Москве из-за ситуации с запретом на вещание RT DE в ФРГ.
МИД России высказался о якобы «диспаритете» ответных мер России в отношении DW
  • Legion-Media

Соответствующее заявление было опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Несмотря на неоднократные предупреждения российской стороны о том, что в случае дальнейших действий, направленных на ограничения работы российского телеканала RT DE в Германии, неминуемо последует реакция, официальные лица и СМИ на Западе продолжают делать вид, что ответные шаги Москвы стали для них неожиданностью. Сразу после того, как о соответствующих мерах объявил МИД России, информпространство наполнилось рассуждениями о «непропорциональности» действий российской стороны и некоем «диспаритете», — отметили в МИД.

В качестве примера таких материалов в министерстве привели статью самого издания Deutsche Welle. В нём они указали на несколько фактов, которые не соответствуют действительности или же были исковерканы и не соотносятся с ситуацией.

Так, в частности, в соответствующей статье о ситуации с DW и RT DE говорится о ситуации с лицензией.

«Компания АНО «ТВ-Новости», которая владеет российским телеканалом RT DE (вещание ведётся из Москвы), никогда не признавала юрисдикцию на телеканал со стороны именно Германии... Согласно положениям Европейской конвенции о трансграничном телевидении, телеканал, оформивший лицензию одной из стран, подписавших конвенцию, может осуществлять телевизионное вещание во всех странах-подписантах — то есть в 33 государствах Европы, включая большинство стран Евросоюза, в том числе в Германии. RT DE как иностранный телеканал получил лицензию cтраны-подписанта (Сербии), соответственно, имел право и возможность вещать на территории Германии», — отметили в ведомстве.

Также немецкое издание подчёркивает, что в Германии нет статуса «иностранного агента», поэтому соответствующий статус якобы несправедливо присваивать и DW.

«Несмотря на отсутствие в правовой теории и практике германского законодательства юридически оформленного статуса «иностранный агент», целый ряд предпринятых Берлином мер не просто «маркирует» телеканал RT, но стигматизирует его, значительно осложняя ведение информационной и коммуникационной работы. Этому также способствуют и многочисленные заявления официальных лиц Германии, руководства ключевого профсоюзного журналистского объединения Германии», — подчеркнули в российском ведомстве.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления немецких официальных лиц о якобы «несоразмерности» мер, принятых российской стороной против немецкого телеканала Deutsche Welle в Москве из-за ситуации с запретом на вещание RT DE в ФРГ.

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