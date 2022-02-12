В Москве за сутки госпитализированы 1377 пациентов с коронавирусом

Короткая ссылка
За сутки в Москве были госпитализированы 1377 пациентов с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В Москве за сутки госпитализированы 1377 пациентов с коронавирусом
  • AP

За последние 24 часа в Москве зафиксировали 14 336 случаев заболевания коронавирусом.

Из-за COVID-19 в столице скончались 85 пациентов, а выздоровели в результате лечения 20 046 человек.

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве.

Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить