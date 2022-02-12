В Москве за сутки госпитализированы 1377 пациентов с коронавирусом
- AP
За последние 24 часа в Москве зафиксировали 14 336 случаев заболевания коронавирусом.
Из-за COVID-19 в столице скончались 85 пациентов, а выздоровели в результате лечения 20 046 человек.
Профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве.
Молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».