Вирусолог Альтштейн прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве

Профессор вирусологии, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в Москве.

«Я думаю, что в ближайшие дни пойдёт спад. Предсказать с точностью до одного-двух дней очень трудно. <...> Думаю, что на следующей неделе уже должно быть снижение», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, снижение нарастает постепенно.

Как отметил Альтштейн, у большинства горожан COVID-19 протекает в лёгкой форме и коек для тяжело болеющих хватает, но ситуация по-прежнему остаётся непростой.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».