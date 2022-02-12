Песков: Мюнхенская речь Путина не была агрессивной и призывала решать проблемы

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Речь президента России Владимира на Мюнхенской конференции в 2007 году была призывом не прятать голову в песок, как страусы, а решать проблемы, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Запад не услышал этих призывов.
Песков: Мюнхенская речь Путина не была агрессивной и призывала решать проблемы
  • AP

«Я тогда в Мюнхене был, в этой гостинице, где выступал Путин. И мы тогда очень много пытались общаться с западными журналистами сразу после оглашения этой речи и показать им на самом деле предельно конструктивный характер этого выступления. Но все восприняли это в штыки, все — я имею в виду коллективный Запад — окрестили эту речь как самое агрессивное, что они слышали за последнее время», — сказал представитель Кремля РИА Новости.

Песков выразил уверенность в том, что «ничего агрессивного там нет».

«Это абсолютно конструктивное выступление, это призыв не прятать голову в песок, как страусы, а заняться решением тех проблем, которые неизбежно в ближайшие годы вырастут в полный рост. Но, к сожалению, не прислушались», — сказал он.

Песков также выразил мнение, что речь Путина была «достаточно революционна» с точки зрения прямоты изложения насущных проблем и с точки зрения стройного логически изложения мировоззрения российской стороны по проблемам архитектуры современной безопасности.

В феврале 2007 года Владимир Путин выступил на конференции по вопросам безопасности в Мюнхене. В своей речи он высказался об однополярности мировой политики, а также о месте и роли России в современном мире.

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