СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Подмосковье

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели двух рабочих при строительстве торгового центра в посёлке Селятино Московской области.
СК возбудил дело после гибели двух рабочих на стройке в Подмосковье
  • РИА Новости

«В Наро-Фоминском городском округе возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении земляных работ, повлёкшего смерть двух рабочих», — говорится в сообщении на сайте главного СУ СК по региону.

По данным следствия, 11 февраля рабочие устанавливали ограждение вблизи строящегося торгового центра. В результате обрушения ограждения двое мужчин скончались, трое были госпитализированы.

Для установления обстоятельств инцидента назначены четыре судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Ивантеевке мужчина погиб при попытке взорвать банкомат.

Следственный комитет организовал проверку по факту происшествия.

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