В Ульяновской области продлили дистант для школьников
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Об этом сообщает mosaica.ru.
Региональное Министерство просвещения и воспитания опубликовало данные о том, что школьники и студенты колледжей и техникумов останутся на удалёнке до 18 февраля.
С 21 февраля учащиеся школ уйдут на плановые каникулы.
Также стало известно, что режим дистанционного обучения в пермских школах завершается — школьники вернутся в образовательные учреждения с 14 февраля, передаёт URA.RU со ссылкой на мэрию.
«С понедельника школы и учреждения дополнительного образования вновь будут работать в обычном режиме», — говорится на сайте администрации Перми.
Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе 14 февраля возобновится очный режим обучения. К обычному формату работы вернутся школы, детские сады, колледжи и техникумы.