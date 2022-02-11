В Ульяновской области продлили дистант для школьников

В Ульяновской области продлили дистанционное обучение для учащихся школ.

Об этом сообщает mosaica.ru.

Региональное Министерство просвещения и воспитания опубликовало данные о том, что школьники и студенты колледжей и техникумов останутся на удалёнке до 18 февраля.

С 21 февраля учащиеся школ уйдут на плановые каникулы.

Также стало известно, что режим дистанционного обучения в пермских школах завершается — школьники вернутся в образовательные учреждения с 14 февраля, передаёт URA.RU со ссылкой на мэрию.

«С понедельника школы и учреждения дополнительного образования вновь будут работать в обычном режиме», — говорится на сайте администрации Перми.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе 14 февраля возобновится очный режим обучения. К обычному формату работы вернутся школы, детские сады, колледжи и техникумы.