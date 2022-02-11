Суд приговорил информатора Навального к четырём годам лишения свободы

Центральный районный суд Тулы назначил четыре года лишения свободы сооснователю частного детективного агентства «Лекс Гранд» Александру Зеленцову — основному фигуранту дела о передаче сведений о сотрудниках ФСБ Алексею Навальному. Об этом RT рассказал один из адвокатов обвиняемых.

По словам юриста, Пётр Катков и Игорь Зайцев, которые также проходили по делу, получили по два года с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее трое частных детективов были арестованы по подозрению в передаче сведений о сотрудниках ФСБ Алексею Навальному. По версии следствия, они предоставили конфиденциальную информацию о телефонных переговорах.

Следователи классифицировали действия экс-детективов по ч. 1 ст. 138 («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений») и по ч. 4 ст. 327 УК («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков»).

Как сообщал RT, Зеленцов был этапирован в Тулу из Екатеринбурга, где отбывал наказание по аналогичному делу — в мае 2015 года Лефортовский районный суд Москвы осудил Зеленцова на срок два года и девять месяцев по ч. 3 ст. 159 («Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения»), ч. 3 ст. 30 («Покушение на преступление») и ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение»).