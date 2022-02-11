Суд арестовал всех подозреваемых в нападении на магазин в Подмосковье

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Суд арестовал всех четверых фигурантов дела о нападении на магазин в подмосковной Истре. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.
Суд арестовал всех подозреваемых в нападении на магазин в Подмосковье
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«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Истра ГСУ СК России по Московской области судом арестованы сроком на два месяца четверо обвиняемых в разбойном нападении на магазин и причинении смертельных травм продавцу-кассиру (ч. 4 ст. 162 УК России и ч. 4 ст. 111 УК России)», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что полицией были задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении с битами на магазин в подмосковной Истре, в результате которого погибла продавщица.

Позднее представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что все четверо обвиняемых в нападении на магазин под Истрой признали вину, а также сознались ещё в двух преступлениях.

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