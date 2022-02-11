Суд арестовал всех подозреваемых в нападении на магазин в Подмосковье

Суд арестовал всех четверых фигурантов дела о нападении на магазин в подмосковной Истре. Об этом сообщила старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий.

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Истра ГСУ СК России по Московской области судом арестованы сроком на два месяца четверо обвиняемых в разбойном нападении на магазин и причинении смертельных травм продавцу-кассиру (ч. 4 ст. 162 УК России и ч. 4 ст. 111 УК России)», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее сообщалось, что полицией были задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении с битами на магазин в подмосковной Истре, в результате которого погибла продавщица.

Позднее представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что все четверо обвиняемых в нападении на магазин под Истрой признали вину, а также сознались ещё в двух преступлениях.