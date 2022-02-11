Обвиняемые в нападении на магазин под Истрой признали вину ещё по двум эпизодам

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Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что все четверо обвиняемых в нападении на магазин под Истрой признали вину, а также сознались ещё в двух преступлениях.
Обвиняемые в нападении на магазин под Истрой признали вину ещё по двум эпизодам
  • © ГСУ СК России по Московской области

«В ходе допросов обвиняемые дали следователям признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах преступлений, в том числе по двум эпизодам разбойных нападений, совершённых ими ранее на территории истринского городского округа», — цитирует её ТАСС.

Отмечается, что в ближайшее время данные уголовные дела поступят в следственный отдел из органов МВД для соединения в одного производство.

Также уточняется, что было установлено, что один из нападавших — в прошлом сотрудник этого продуктового магазина, поэтому он был осведомлён о внутренних процессах работы.

Ранее сообщалось, что полицией были задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении с битами на магазин, в результате которого погибла продавщица.

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