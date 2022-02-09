Задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении с битами на магазин в Истре

Короткая ссылка
Задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении с битами на магазин в подмосковной Истре, в результате которого погибла продавщица.
Задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении с битами на магазин в Истре
  • РИА Новости

Старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий заявила, что возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, ночью 9 февраля четверо мужчин с бейсбольными битами напали на магазин в Истре.

Они избили директора заведения, его супругу и продавца-кассира и похитили из кассы 96 тыс. рублей.

От полученных травм кассир скончалась на месте.

В сентябре сообщалось, что полиция задержала 48-летнего мужчину, который набросился с топором на двух посетителей магазина на севере Москвы. Раненые были госпитализированы, а нападавший задержан. По сообщению очевидцев, злоумышленник был одет в женское платье, а конфликт мог разгореться из-за того, что покупатели не поделили тележку для продуктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить