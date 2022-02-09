Задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении с битами на магазин в Истре

Задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении с битами на магазин в подмосковной Истре, в результате которого погибла продавщица.

Старший помощник руководителя областного главка СК России Ольга Врадий заявила, что возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, ночью 9 февраля четверо мужчин с бейсбольными битами напали на магазин в Истре.

Они избили директора заведения, его супругу и продавца-кассира и похитили из кассы 96 тыс. рублей.

От полученных травм кассир скончалась на месте.

В сентябре сообщалось, что полиция задержала 48-летнего мужчину, который набросился с топором на двух посетителей магазина на севере Москвы. Раненые были госпитализированы, а нападавший задержан. По сообщению очевидцев, злоумышленник был одет в женское платье, а конфликт мог разгореться из-за того, что покупатели не поделили тележку для продуктов.