Суд арестовал одного из обвиняемых в нападении на магазин под Истрой
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Назиркулу Бобокулову меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявил судья.
Ранее сообщалось, что полицией были задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении с битами на магазин в подмосковной Истре, в результате которого погибла продавщица.
Позднее представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что все четверо обвиняемых в нападении на магазин под Истрой признали вину, а также сознались ещё в двух преступлениях.