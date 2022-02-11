Суд арестовал одного из обвиняемых в нападении на магазин под Истрой

Истринский суд Московской области арестовал одного из обвиняемых в нападении на магазин под Истрой.

Об этом сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Назиркулу Бобокулову меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявил судья.

Ранее сообщалось, что полицией были задержаны четверо подозреваемых в разбойном нападении с битами на магазин в подмосковной Истре, в результате которого погибла продавщица.

Позднее представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий заявила, что все четверо обвиняемых в нападении на магазин под Истрой признали вину, а также сознались ещё в двух преступлениях.