Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что у 20 сенаторов выявлен омикрон-штамм коронавируса

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Омикрон-штамм коронавируса выявили у 20 сенаторов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что у 20 сенаторов выявлен омикрон-штамм коронавируса
  • Legion-Media

«20 сенаторов у нас болеют «омикроном». Мы живём в среде, мы общаемся, к сожалению, от этого никуда не деться», — цитирует её РИА Новости.

Матвиенко попросила соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и по возможности ограничить контакты во избежание распространения заболевания.

За сутки в России госпитализирован 19 281 человек с коронавирусной инфекцией, накануне — 19 446.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан во время посещения ЮАР заявила, что в мире могут появиться новые варианты COVID-19.

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