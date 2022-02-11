Спикер Совфеда Матвиенко заявила, что у 20 сенаторов выявлен омикрон-штамм коронавируса

Омикрон-штамм коронавируса выявили у 20 сенаторов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«20 сенаторов у нас болеют «омикроном». Мы живём в среде, мы общаемся, к сожалению, от этого никуда не деться», — цитирует её РИА Новости.

Матвиенко попросила соблюдать санитарно-эпидемиологические требования и по возможности ограничить контакты во избежание распространения заболевания.

За сутки в России госпитализирован 19 281 человек с коронавирусной инфекцией, накануне — 19 446.

Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан во время посещения ЮАР заявила, что в мире могут появиться новые варианты COVID-19.