В Минздраве России заявили о стабильном состоянии заболевшего коронавирусом Жириновского

В пресс-службе Минздрава России сообщили, что заболевший коронавирусом лидер ЛДПР Владимир Жириновский находится в стабильном состоянии.

«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

О госпитализации Жириновского СМИ сообщали 9 февраля. Политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом COVID-19.

10 февраля в ЛДПР заявили, что Жириновский скоро вернётся к полноценной работе.

В партии также опровергли информацию анонимного источника о том, что он якобы перестал узнавать окружающих.