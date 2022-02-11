В Минздраве России заявили о стабильном состоянии заболевшего коронавирусом Жириновского
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«Врачи продолжают оказывать всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», — цитирует РИА Новости представителя ведомства.
О госпитализации Жириновского СМИ сообщали 9 февраля. Политик находится в ЦКБ с 2 февраля с диагнозом COVID-19.
10 февраля в ЛДПР заявили, что Жириновский скоро вернётся к полноценной работе.
В партии также опровергли информацию анонимного источника о том, что он якобы перестал узнавать окружающих.