Медведев заявил о росте притока мигрантов в Россию в 2021 году

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил, что приток мигрантов в страну растёт, в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м.

«Приток мигрантов сейчас растёт, особенно после спада в ряде стран противоэпидемических мер, и в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м», — цитирует его ТАСС.

По его словам, чаще всего в Россию приезжают граждане соседних государств.

Он также добавил, что, согласно информации МВД, в настоящий момент численность самых крупных на российской территории диаспор находится в промежутке от 1 до 5 млн человек.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.