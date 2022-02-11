Медведев заявил о росте притока мигрантов в Россию в 2021 году
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- РИА Новости
«Приток мигрантов сейчас растёт, особенно после спада в ряде стран противоэпидемических мер, и в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м», — цитирует его ТАСС.
По его словам, чаще всего в Россию приезжают граждане соседних государств.
Он также добавил, что, согласно информации МВД, в настоящий момент численность самых крупных на российской территории диаспор находится в промежутке от 1 до 5 млн человек.
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.