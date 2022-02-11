Медведев заявил о росте притока мигрантов в Россию в 2021 году

Короткая ссылка
Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил, что приток мигрантов в страну растёт, в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м.
Медведев заявил о росте притока мигрантов в Россию в 2021 году
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

«Приток мигрантов сейчас растёт, особенно после спада в ряде стран противоэпидемических мер, и в 2021 году он стал на треть больше, чем в 2020-м», — цитирует его ТАСС.

По его словам, чаще всего в Россию приезжают граждане соседних государств.

Он также добавил, что, согласно информации МВД, в настоящий момент численность самых крупных на российской территории диаспор находится в промежутке от 1 до 5 млн человек.

Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить