Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза по миграционной политике

Российский президент Владимир Путин подписал указ о создании межведомственной комиссии Совета безопасности России по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Образовать межведомственную комиссию Совета безопасности по вопросам совершенствования государственной миграционной политики», — отмечается в документе.

Также президент утвердил положения комиссии и её состав.

В декабре зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российское миграционное законодательство нуждается в доработке, в связи с этим по данному вопросу будет проведена целая серия совещаний.

В июне сообщалось, что иностранные граждане при въезде в Россию будут обязаны подписывать «соглашение о лояльности», касающееся правил пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности.

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