Медведев заявил о предстоящей серии совещаний по миграционному законодательству

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российское миграционное законодательство нуждается в доработке, в связи с этим по данному вопросу будет проведена целая серия совещаний.

«Миграционное законодательство нужно перерабатывать на основе новых подходов к его юридическому и техническому оформлению», — приводит РИА Новости заявление Медведева.

По его словам, позиции отдельных ведомств по миграционному законодательству существенно расходятся.

Медведев подчеркнул, что в ближайшее время по данному вопросу будет проведено несколько совещаний.

В июне сообщалось, что иностранные граждане при въезде в Россию будут обязаны подписывать «соглашение о лояльности», касающееся правил пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности.

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