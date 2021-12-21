Медведев заявил о предстоящей серии совещаний по миграционному законодательству

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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что российское миграционное законодательство нуждается в доработке, в связи с этим по данному вопросу будет проведена целая серия совещаний.
Медведев заявил о предстоящей серии совещаний по миграционному законодательству
  • РИА Новости

«Миграционное законодательство нужно перерабатывать на основе новых подходов к его юридическому и техническому оформлению», — приводит РИА Новости заявление Медведева.

По его словам, позиции отдельных ведомств по миграционному законодательству существенно расходятся.

Медведев подчеркнул, что в ближайшее время по данному вопросу будет проведено несколько совещаний.

В июне сообщалось, что иностранные граждане при въезде в Россию будут обязаны подписывать «соглашение о лояльности», касающееся правил пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности.

Подробнее по теме — в материале RT.

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