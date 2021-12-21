Медведев заявил о предстоящей серии совещаний по миграционному законодательству
- РИА Новости
«Миграционное законодательство нужно перерабатывать на основе новых подходов к его юридическому и техническому оформлению», — приводит РИА Новости заявление Медведева.
По его словам, позиции отдельных ведомств по миграционному законодательству существенно расходятся.
Медведев подчеркнул, что в ближайшее время по данному вопросу будет проведено несколько совещаний.
В июне сообщалось, что иностранные граждане при въезде в Россию будут обязаны подписывать «соглашение о лояльности», касающееся правил пребывания в стране и осуществления трудовой деятельности.
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