Военные России и Белоруссии отработали ликвидацию бандформирования в ходе учений

Российские и белорусские военные в рамках совместных учений на одном из полигонов республики отработали блокировку и уничтожение бандформирования.

«На полигоне Брестский механизированный батальон Вооружённых сил Российской Федерации со средствами усиления блокировал незаконное вооружённое формирование», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны республики.

Бандформирование было уничтожено совместно с белорусскими десантниками в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Ранее стало известно о начале совместных учений двух государств «Союзная решимость».

В ходе учений будут проводиться манёвры для отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».

Учения «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.