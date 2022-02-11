Военные России и Белоруссии отработали ликвидацию бандформирования в ходе учений
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«На полигоне Брестский механизированный батальон Вооружённых сил Российской Федерации со средствами усиления блокировал незаконное вооружённое формирование», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны республики.
Бандформирование было уничтожено совместно с белорусскими десантниками в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.
Ранее стало известно о начале совместных учений двух государств «Союзная решимость».
В ходе учений будут проводиться манёвры для отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства».
Учения «Союзная решимость — 2022» пройдут с 10 по 20 февраля.