Психолог Шабшин назвал худший вариант подарка ко Дню святого Валентина

Психолог Илья Шабшин рассказал о подарках к Дню святого Валентина, который отмечают 14 февраля. Также он выразил мнение, что дарить не рекомендуется.

В частности, в беседе с Life.ru психолог предложил парам подготовить списки желаний.

Кроме того, он посоветовал влюблённым сконцентрироваться на эмоциях — вместе сходить на каток, в гончарную мастерскую, на квест или ещё куда-либо.

Если пара познакомилась недавно, классические подарки в виде цветов, вина или шоколада отлично подойдут, считает психолог.

Шабшин также дал совет при выборе подарков избегать стереотипов, не искать собственной выгоды и не дарить женщинам кухонные принадлежности — это, по его мнению, худший вариант подарка в праздничный день.

Ранее сайт kp.ru сообщал о результатах опроса, согласно которым 31% отмечающих День всех влюблённых россиян предпочитают провести время за праздничным ужином с близкими.