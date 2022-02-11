Психолог Шабшин назвал худший вариант подарка ко Дню святого Валентина
- Gettyimages.ru
В частности, в беседе с Life.ru психолог предложил парам подготовить списки желаний.
Кроме того, он посоветовал влюблённым сконцентрироваться на эмоциях — вместе сходить на каток, в гончарную мастерскую, на квест или ещё куда-либо.
Если пара познакомилась недавно, классические подарки в виде цветов, вина или шоколада отлично подойдут, считает психолог.
Шабшин также дал совет при выборе подарков избегать стереотипов, не искать собственной выгоды и не дарить женщинам кухонные принадлежности — это, по его мнению, худший вариант подарка в праздничный день.
Ранее сайт kp.ru сообщал о результатах опроса, согласно которым 31% отмечающих День всех влюблённых россиян предпочитают провести время за праздничным ужином с близкими.