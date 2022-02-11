Психолог Шабшин назвал худший вариант подарка ко Дню святого Валентина

Короткая ссылка
Психолог Илья Шабшин рассказал о подарках к Дню святого Валентина, который отмечают 14 февраля. Также он выразил мнение, что дарить не рекомендуется.
Психолог Шабшин назвал худший вариант подарка ко Дню святого Валентина
  • Gettyimages.ru

В частности, в беседе с Life.ru психолог предложил парам подготовить списки желаний.

Кроме того, он посоветовал влюблённым сконцентрироваться на эмоциях — вместе сходить на каток, в гончарную мастерскую, на квест или ещё куда-либо.

Если пара познакомилась недавно, классические подарки в виде цветов, вина или шоколада отлично подойдут, считает психолог.

Шабшин также дал совет при выборе подарков избегать стереотипов, не искать собственной выгоды и не дарить женщинам кухонные принадлежности — это, по его мнению, худший вариант подарка в праздничный день.

Ранее сайт kp.ru сообщал о результатах опроса, согласно которым 31% отмечающих День всех влюблённых россиян предпочитают провести время за праздничным ужином с близкими.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить