ФАС получила от ретейлеров первый отчёт о соблюдении самоограничения наценок

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила от ретейлеров первый отчёт о соблюдении добровольного самоограничения наценок.
ФАС получила от ретейлеров первый отчёт о соблюдении самоограничения наценок
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте службы.

«ООО «Корпоративный центр Х5» (торговые сети «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель», «Чижик») направило в ФАС России первый отчёт о средних закупочных и розничных ценах, а также об уровне торговой наценки на ряд социально значимых продовольственных товаров первой цены, на которые распространяется эта инициатива», — отмечается в заявлении.

Планируется, что сети будут регулярно направлять в службу отчёты о соблюдении добровольно взятых на себя обязательств по ограничению наценок на социально значимые продукты питания.

В январе ФАС заявила, что крупнейшие российские ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты.

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