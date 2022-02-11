Пульмонолог Бекетов рассказал, когда кашель может быть опасен для окружающих

Врач-пульмонолог Сеченовского университета кандидат медицинских наук Владимир Бекетов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, может ли кашель свидетельствовать о наличии у человека коронавируса.

Об этом пишет kp.ru.

Врач обратил внимание, что не каждый кашляющий может инфицировать окружающих.

Важную роль здесь играет то, на каком этапе болезни возникает кашель. В первые трое-пять суток после появления температуры и других признаков недомогания вирусовыделение будет на высоком уровне, затем оно снижается, объяснил Бекетов.

Ранее кандидат биологических наук Наталья Половодова, заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, в беседе с URA.RU рассказала, как восстановить сон после COVID-19.