Пульмонолог Бекетов рассказал, когда кашель может быть опасен для окружающих
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Об этом пишет kp.ru.
Врач обратил внимание, что не каждый кашляющий может инфицировать окружающих.
Важную роль здесь играет то, на каком этапе болезни возникает кашель. В первые трое-пять суток после появления температуры и других признаков недомогания вирусовыделение будет на высоком уровне, затем оно снижается, объяснил Бекетов.
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