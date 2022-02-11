Пульмонолог Бекетов назвал способы облегчить кашель при «омикроне»

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Кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог Сеченовского университета Владимир Бекетов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, как правильно облегчить кашель, вызванный омикрон-штаммом.
Пульмонолог Бекетов назвал способы облегчить кашель при «омикроне»
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Об этом пишет kp.ru.

Специалист выразил мнение, что для нормального функционирования слизистых дома уровень влажности воздуха должен быть более 35—40%.

«Мы рекомендуем бытовые увлажнители — их использование в большинстве случаев эффективно помогает облегчить кашель», — рассказал эксперт.

Также Бекетов посоветовал увлажнять не только воздух в помещении, но и сами слизистые оболочки путём использования различных леденцов, пастилок, конфет для рассасывания, а также пить воду, чай, отвары трав.

Ранее кандидат биологических наук Наталья Половодова, заместитель главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, в беседе с URA.RU рассказала, как восстановить сон после COVID-19.

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