Москалькова рассказала об итогах работы института уполномоченного по правам человека в России

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова накануне 25-летия со дня принятия Федерального конституционного закона «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» (14 февраля) подвела итоги работы ведомства.

В 2021 году федеральному омбудсмену поступило рекордное количество обращений от граждан — около 60 тыс. Об этом Татьяна Москалькова рассказала в беседе с «Парламентской газетой».

Говоря о главных результатах работы института уполномоченного по правам человека в России, она, в первую очередь, отметила повышение эффективности использования инструментария, данного Федеральным конституционным законом, и изменение формата взаимоотношений с органами государственной власти.

«В результате только за последние пять лет удалось значительно повысить эффективность работы и в шесть раз увеличить число людей, которым удалось помочь. За это время с нашей помощью более 2500 граждан получили квартиры и социальные выплаты на приобретение жилья; 1694 семьи получили возможность переселения с территории комплекса «Байконур»; работникам холдинга «Черкизово» в Москве, филиала «Азов» ООО «Гринмакс» в Ростовской области, АО «Завод МДФ» в ХМАО — Югра и многим другим вернули долги по зарплате на сумму более 1,3 млрд рублей», — рассказала омбудсмен.

Также, по её словам, устранены нарушения в сфере ЖКХ, допущенные в отношении более чем 25 тыс. граждан, пересмотрена судебная практика по защите имущественных прав добросовестных приобретателей вторичного жилья, восстановлены права почти 4800 потерпевших и 517 обвиняемых и подсудимых, возобновлено предварительное расследование по 376 уголовным делам.

«В результате благодаря институту уполномоченного сотни тысяч россиян за четверть века получили помощь. Это цифры. Показатели для всех, кроме нас. Для нас же это люди и судьбы», — подчеркнула омбудсмен.

Ранее Татьяна Москалькова поддержала внесённый в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности для представителей власти за пытки.