Москалькова поддержала законопроект об ужесточении ответственности за пытки в колониях

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова поддержала внесённый в Госдуму законопроект об ужесточении ответственности для представителей власти за пытки.

«Сегодня Советом Федерации Федерального собрания Российской Федерации внесён проект федерального закона об усилении уголовной ответственности за пытки. Поддерживаю инициативу сенаторов и депутатов», — приводит РИА Новости её слова.

Москалькова отметила, что авторы инициативы учли внесённые омбудсменом предложения по законопроекту.

Она также заявила, что некоторые предложения документа необходимо уточнить при его подготовке ко второму чтению.

Ранее сообщалось, что законопроект об ужесточении ответственности за пытки для представителей власти внесён в Госдуму.

Доказанные случаи истязаний осуждённых будут наказываться лишением свободы на срок до 12 лет.