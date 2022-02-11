Невролог Богданов рассказал, как метеозависимым вести себя во время магнитных бурь

Главный невролог Московской области, доктор медицинских наук, профессор кафедры неврологии МОНИКИ им. Владимирского Ренат Богданов рассказал, что метеозависимым людям в период магнитных бурь нужны щадящий режим, здоровое питание и больше отдыха.

«Метеочувствительным людям необходимо обеспечить себе щадящий режим, адекватное питание, не перегружаться в этот день как умственно, так и физически, либо делать перерывы в работе. Фактически вести здоровый образ жизни», — порекомендовал Богданов в беседе с «Радио 1».

Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.