Невролог Богданов рассказал, как метеозависимым вести себя во время магнитных бурь
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«Метеочувствительным людям необходимо обеспечить себе щадящий режим, адекватное питание, не перегружаться в этот день как умственно, так и физически, либо делать перерывы в работе. Фактически вести здоровый образ жизни», — порекомендовал Богданов в беседе с «Радио 1».
Ранее кардиолог, заведующий хирургическим отделением Центра сердечно-сосудистой хирургии ГВКГ им. Бурденко Алексей Фёдоров в беседе с Inforeactor рассказал о мерах профилактики рисков, связанных с артериальным давлением.