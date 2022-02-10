Сенатор Пушков отреагировал поговоркой на заявление главы МИД Британии о Воронеже и Ростове

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал поговоркой на заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о суверенитете России над Воронежской и Ростовской областями.

«Дипломат должен два раза подумать, прежде чем не сказать ничего», — написал Пушков в Telegram-канале.

По его словам, эту поговорку он услышал от неназванного британского политика.

При этом Пушков предположил, что глава британского МИД «следует совсем другой заповеди».

Также сенатор заявил, что Трасс приехала в Москву, чтобы «показать полное незнание предмета» и «высказать свои уже надоевшие претензии».

Ранее СМИ сообщили, что Трасс во время переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым изначально отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

Позднее британский посол Дебора Броннерт вмешалась в ситуацию и пояснила Трасс, что речь на самом деле идёт о российских регионах.

После этого Трасс в интервью РБК подтвердила, что признаёт суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями.